Stiri pe aceeasi tema

- Gica Popescu (56 ani) , președintele celor de la Farul și unul dintre cei mai implicați oameni in organizarea „balului de adio” al Generației de Aur, a oferit prima reacție dupa tirada de critici a lui Ionel Ganea, fost internațional și neinvitat sa participe la show-ul de pe cel mai mare stadion al…

- Radu Constantea, președintele celor de la U Cluj, a oferit un raspuns privind atacul de aseara la adresa coechipierilor a lui Dan Nistor, unul dintre piesele de baza ale „șepcilor roșii” in acest sezon. Aseara, Universitatea Cluj a ratat un nou obiectiv in-extremis, dupa ce a ratat „la mustața” play-off-ul…

- Prezent la Arena Naționala pentru meciul de retragere al Generației de Aur, Victor Becali i-a dat replica lui Ionel Ganea, care il vedea drept principal vinovat pe Gica Popescu pentru faptul ca nu a fost invitat la eveniment. Victor Becali a vorbit despre importanța pe care evenimentul din aceasta seara…

- Meciul de gala este organizat la 30 de ani de la Campionatul Mondial din SUA, cand tricolorii au fost la un pas de a juca semifinala, contra Braziliei.Arena Nationala din Bucuresti gazduieste sambata, 25 mai 2024, de la ora 20.30, meciul demonstrativ dintre echipa Generatiei de Aur si formatie stelelor…

- Fost internațional in perioada 1999-2006, Ionel Ganea (50 de ani) nu a fost invitat sa participe la meciul de adio al Generației de Aur, programat sambata, 25 mai, ora 20:30. In consecința, „Ganezul” a lansat un atac fara perdea la adresa lui Gica Popescu, extrem de implicat in organizarea evenimentului.…

- Ionel Ganea este furios din cale afara pentru ca nu a fost invitat sa participe la meciul de retragere al Generației de Aur, ce va avea lor maine, pe Arena Naționala, de la 20:30. Fostul fotbalist da vina pe Gica Popescu, caruia i-a adus acuzații extrem de grave.

- Peter Pellegrini, președintele ales al Slovaciei și aliat al lui Robert Fico, a declarat ca „o tentativa de asasinat asupra premierului este o amenințare la adresa a tot ceea ce a dobandit pana acum democrația slovaca”.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a acuzat, sambata, pe omologul sau rus Vladimir Putin ca incearca „sa dea vina” pe Ucraina dupa atacul sangeros lansat vineri seara asupra unei sali de concert de la periferia Moscovei, atac care a fost revendicat de organizatia jihadista Stat Islamic, relateaza…