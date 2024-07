Comisia Naţională de Prognoză: Producția de țiței ar urma să scadă Producția de țiței Productia de titei ar urma sa scada pana in anul 2027 cu un ritm mediu anual de 2,5%, conform estimarilor din ultima Prognoza a echilibrului energetic, publicata de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP), transmite Agerpres . Astfel, in 2024, va fi extrasa o cantitate de titei de 2,82 milioane tep (minus 3,1% fata de 2023), in 2025 de 2,74 milioane tep (minus 2,8%), in 2026 de 2,68 milioane tep (minus 2,2%) si in 2027 de 2,63 milioane tep (minus 1,9%). Potrivit CNSP, aceasta scadere va fi consecinta declinului natural al zacamintelor si mentinerii unitatilor existente… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dinamica productiei de carbuni cat si importul acestora sunt prevazute in scadere, in perioada 2024-2027, pe masura ce alte capacitati de productie de energie vor fi puse in functiune, urmand sa de diminueze cu 11,4%, respectiv cu 24,5%, conform estimarilor din ultima Prognoza a echilibrului energetic,…

- Resursele de energie electrica ale Romaniei au totalizat 27,855 miliarde kilowați ora, in primele cinci luni din 2024, in scadere cu 697 milioane kWh, fața de perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2023, dar nu sunt probleme majore in alimentrea industriei și populației. Productia din termocentrale a fost…

- ”Un consiliu economic condus de presedintele interimar al Iranului, Mohammad Mokhber, a aprobat un plan de crestere a productiei de petrol a tarii de la 3,6 milioane de barili pe zi la 4 milioane de barili pe zi”, a adaugat Tasnim. Iranul este un producator major in cadrul Organizatiei Tarilor Exportatoare…

- Romania ar putea obtine intr-un an 30 de milioane de tone de porumb de pe doua milioane de hectare de teren, dupa finalizarea programului de reabilitare a infrastructurii principale de irigatii in anul 2027, sustine ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu. Cantitatea este egala cu…

- Firma din Dublin a declarat ca profitul dupa impozitare in anul incheiat in martie 2024 a crescut cu 34%, pana la 1,92 miliarde de euro (2,09 miliarde de dolari), in timp ce veniturile au crescut cu 25% fata de anul trecut, pana la 13,44 miliarde de euro. Compania aeriana a deservit 184 de milioane…

- Romania a produs, in primul trimestru din 2024, o cantitate de titei de 682.400 de tone echivalent petrol (tep), cu 23.900 tep mai mica (-3,4%) fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS) și preluate de Agerpres. Importurile…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele trei luni ale acestui an, 511.600 tone echivalent petrol, fiind cu 11,6% mai mica (minus 66.900 tep) fata de cea din perioada similara din 2023, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importurile de carbune…

- Romania a importat, in primele trei luni din 2024, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 323 tone echivalent petrol (tep), cu 34,5% mai mare (+82.800 tep) fata de cea importata in perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), anunța…