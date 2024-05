Reprezentantii Garzii de Mediu au anuntat, joi, ca verificarile la fabrica de ulei au fost facute in urma notificarii transmise de operatorul retelei de apa si canalizare din municipiul Constanta, cu privire la poluarea retelei de canalizare cu grasimi vegetale. ”S-a constatat ca operatorul a evacuat ape uzate tehnologice insuficient epurate in reteaua de canalizare oraseneasca, inregistrandu-se valori peste limitele concentratiilor maxim admise de normativele in vigoare. Societatea nu a asigurat sisteme adecvate de supraveghere, urmarire, autocontrol a instalatiilor si proceselor tehnologice,…