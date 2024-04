Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Garzii de Mediu Constanta au anuntat, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca au incheiat controlul facut in urma exploziei de la cuptorul din instalatia de hidrofinare benzina de la Rafinaria Petromidia. “Garda de Mediu Constanta a finalizat controlul pentru stabilirea cauzelor…

- Controlul planificat realizat de Garda de Mediu Constanta la o societate care desfasoara activitati de colectare a deseurilor periculoase si nepericuloase, valorificarea si eliminarea deseurilor periculoase si nepericuloase, precum si depozitari de deseuri periculoase si nepericuloase pe un amplasament…

- RETIM impreuna cu ADID Timiș organizeaza o noua campanie trimestriala prin care sunt colectate deșeurile voluminoase. Nu ratați ocazia sa le predați legal și gratuit la containerul RETIM! Compania RETIM impreuna cu ADID Timiș organizeaza in perioada 01 aprilie – 30 mai 2024 o campanie de colectare…

- Firma controlata de comisarii Garzii de Mediu este din municipiul Lugoj, judetul Timis. ”Deoarece echipa de control a constatat faptul ca, operatorul economic nu respecta prevederile autorizatiei autorizatiei de mediu, s-a aplicat sanctiune contraventionala in valoare de 100.000 lei si s-a interzis…

- Reprezentantii Garzii de Mediu au anuntat, marti, ca au facut un control in comuna Cogealac si au constatat ca deseurile menajere de pe amplasamentul fostei statii de sortare au fost transportate cu mijloace auto neautorizate si descarcate pe un teren de la marginea localitatii. “Primaria avea obligatia…

- Reprezentantii Garzii de Mediu Constanta au declarat luni, ca asociatia de proprietari respectiva nu a intervenit in timp util pentru remedierea problemei. “Asociatia de proprietari care administreaza un imobil de pe strada M14 din Navodari a fost amendata de Garda de Mediu Constanta cu 25.000 lei pentru…

- Kaufland Romania a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta si a intrat pe ordinea de zi din aceasta luna a sedintelor comisiilor proiectul pentru "Elaborare Plan Urbanistic Zonal in vederea modificarii indicatorilor urbanistici pentru construirea unui spatiu comercial Kaufland". Magazinul…

- Trei proprietari ai unui teren, situat in intravilanul comunei Agigea, au solicitat de la APM Constanta elaborarea unui PUZ in vederea lotizarii. Cei trei beneficiari ai PUZ ului sunt: Designed By Zen SRL, Kizilcelik Eda, Saglam Ghiulnur.Designed By Zen SRL, Kizilcelik Eda si Saglam Ghiulnur au solicitat…