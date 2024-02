Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia de proprietari care administreaza un imobil de pe str.M14 din Navodari a fost amendata de Garda de Mediu Constanta cu 25.000 lei pentru neluarea masurilor de supraveghere, verificare si monitorizare a conductei de refulare a apelor uzate menajere.Potrivit reprezentantilor Garzii de Mediu Constanta,…

- Comisariatul Județean al Garzii de Mediu Timiș a anunțat ca a amendat o societate din județ, care avea activitate de producere a betonului. Aceasta funcționa fara autorizație de mediu. Comisarii GNM CJ Timiș au efectuat un control la un operator economic care desfașoara activitați de fabricare a betonului.…

- ”Comisarii GNM CJ Timis au efectuat un control la un operator economic care defasoara activitati de fabricare a betonului cod CAEN 2363 si au constatat faptul ca activitatea se desfasoara fara autorizatie de mediu, fapt pentru care s-a aplicat sanctiune contraventionala in valoare de 60.000 lei si complementar…

- Comisarii de mediu suceveni au efectuat un control in teren, in urma unei sesizari privind existența unor depozitari de balast in comuna Baia, pe malul raului Moldova.In urma controlului comun al inspectorilor de la Garda de Mediu Suceava și de la Sistemul de Gospodarire a Apelor s-a ...

- ”In data de 02.02.2024, ora 9.30, GNM-CJ Mehedinti a fost informata de catre reprezentantii Politiei de Frontiera Drobeta Turnu Severin, ca, in zona localitatii Ostrovul Corbului, km fluvial 915, se observa mai multe pete de culoare inchisa, posibil combustibil”, anunta, vineri, Garda de Mediu Mehedinti. …

- Pe conducta magistrala, cu diametrul de 600 mm, de pe strada Navodari din localitatea Lumina, judetul Constanta, s a inregistrat o avarie, astazi, 17 decembrie 2023. Pe conducta magistrala, cu diametrul de 600 mm, de pe strada Navodari din localitatea Lumina, judetul Constanta, s a inregistrat o avarie,…

- Reprezentantii Garzii de Mediu Constanta au anuntat ca au continuat controalele la primariile din judet pentru verificarea masurilor privind gestionarea deseurilor municipale, gradul de atingere a obiectivelor de reciclare si starea de salubrizare a localitatilor in judetul Constanta. “Cele 20 de…

- Cei care vor sa vina in sprijinul locatarilor blocului afectat de incendiu si de efectele de dupa incendiu din Navodari, bloc 14 Sud, pot transmite donatii intr un cont deschis de catre Asociatia de proprietari. Donatiile in bani pot fi transmise in contul deschis la BCR, IBAN RO44RNCB0119172958850008,…