Reprezentantii Garzii de Mediu Constanta au anuntat, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca au incheiat controlul facut in urma exploziei de la cuptorul din instalatia de hidrofinare benzina de la Rafinaria Petromidia. “Garda de Mediu Constanta a finalizat controlul pentru stabilirea cauzelor si consecintelor provocate de evenimentul produs in data de 29.03.2024, orele 8:30, respectiv explozie urmata de incendiu la cuptorul din instalatia de hidrofinare benzina, incident pentru care ISU Dobrogea a activat Planul Rosu de Interventie. Operatorul are ca obiect de activitate fabricarea produselor…