Conspirații și alegeri. Europarlamentarul Dragoș Pîslaru: Partide românești, instrumente într-un război hibrid dus de Rusia Conspirații și alegeri. Europarlamentarul Dragoș Pislaru: Partide romanești, instrumente intr-un razboi hibrid dus de Rusia Conspirații și alegeri: europarlamentarul Dragoș Pislaru a declarat la Alba24 ca unele partide romanești sunt de fapt instrumente intr-un razboi hibrid dus de Rusia. El a vorbit despre narativele anti-europene, care se viralizeaza in rețelele sociale. ”Sunt foarte mulți conspiraționiști in Romania, dar daca este vorba despre o mare conspirație, este sa vezi cu ochiul […] Citește Conspirații și alegeri. Europarlamentarul Dragoș Pislaru: Partide romanești, instrumente intr-un… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PSD și PNL, intalnire cu miza majora: liste comune la alegeri, candidat unic la prezidențiale și nemulțumiri din teritoriu PSD și PNL se intalnesc miercuri pentru a lua o decizie in privința anului electoral 2024. Decizia luata astazi ar putea influența viața politica in Romania in urmatorii ani, pentru…

- Reprezentantii Federatiei „Solidaritatea Sanitara” din Romania (FSSR) anunta ca vor continua actiunile de protest, urmand ca pe 11 martie sa organizeze un miting, deoarece nu considera suficienta propunerea Guvernului de majorare cu 20% a salariilor de baza a angajatilor din sistemul de sanatate pentru…

- Site-ul Directoratului Național pentru Securitate Cibernetica (DNSC), aflat in subordinea Guvernului Romaniei, a fost ținta unui atac cibernetic, dar care a eșuat. Informația in acest sens a fost oferita de ministrul Cercetarii și Digitalizarii, Bogdan Ivan, intr-o conferința de presa susținuta dupa…

- Romania nu a stat niciodata foarte bine la producția de lapte praf, dar este de-a dreptul incredibil sa vezi cum marci cunoscute pe plan local au ajuns sa fie produse in Polonia sau Olanda. O explicație ar putea fi faptul ca este vorba de branduri intrate in portofoliul unor companii multinaționale,…

- Premierul Romaniei Marcel Ciolacu s-a intalnit luni, la Washington, cu secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, caruia i-a multumit pentru ajutorul acordat in recuperarea romanilor aflati in Fasia Gaza. Ciolacu a spus ca Romania a fost și va fi alaturi de Ucraina pana cand o sa obțina victoria impotriva…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit luni, la Washington, cu secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, caruia i-a multumit pentru ajutorul acordat in recuperarea romanilor aflati in Fasia Gaza. Ciolacu a spus ca Romania a fost și va fi alaturi de Ucraina pana cand o sa obțina victoria impotriva Rusiei…

- MInistrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Florin Barbu a participat, sambata, la Targul „Poftim, din Romania!”, organizat de Primaria Sectorului 4 si Cooperativa Agricola Caprirom Sud Muntenia, in parteneriat cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in Parcul Tudor Arghezi, din Bucuresti,…

- Lanțul de magazine Mega Image și cațiva furnizori au fost amendați de ANPC pentru ca vindeau legume și fructe așa-zis romanești. ANPC a transmis, vineri, ca reprezentantii Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea (CRPCR) Bucuresti-Ilfov au inceput derularea unei serii de verificari…