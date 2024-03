Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Coaliției și Catalin Carstoiu au evitat sa spuna cine pe cine a abordat pentru ca medicul sa ajunga candidatul PSD-PNL la Primaria Capitalei. Totuși, cei trei au precizat ca totul a inceput ca urmare a discuțiilor legate de Spitalul Universitar, pe care Carstoiu il conduce.

- Catalin Cirstoiu, propunerea PSD-PNL pentru Primaria Capitalei susține ca nu e „un candidat de sacrificiu”, fiind convins ca va caștiga. Mai mult, acesta a lansat cateva sageți și catre Rareș Bogdan, care zilele trecute ironizase candidatura lui Cirstoiu.

- Candidatul PSD-PNL la Primaria Capitalei, Catalin Carstoiu, a fost intrebat daca se considera un candidat de sacrificiu al PSD-PNL pentru Capitala. El a explicat ca oricine spune asta comite o mare greșeala, iar trecutul sau arata ca este obișnuit sa caștige. ”Daca aș fi un candidat de sacrificiu,…

- Liderii PSD și PNL, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca, și Catalin Carstoiu, candidatul comun PSD-PNL la alegerile pentru Primaria Capitalei, alaturi de președinții PSD București și PNL București, Gabriela Firea și Sebastian Burduja, vor susține o conferința

- Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca il prezinta miercuri, la ora 12.00, pe candidatul PSD-PNL la Primaria Capitalei, medicul Catalin Cirstoiu, intr-o conferinta de presa care va avea loc la Palatul Parlamentului, la care vor participa si presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, si presedintele PNL Bucuresti,…

- Coaliția PSD-PNL merge la Capitala pe mana unui doctor. Catalin Cirstoiu, in prezent managerul Spitalului Universitar din București, va fi candidatul susținut de cele doua partide la alegerile locale, in batalia cu Nicușor Dan și cu Cristian Popescu Piedone. Fiu de fost primar, prefect, și mai apoi…

- Liderii PSD și PNL s-au decis sa vina cu un candidat comun la Primaria Capitalei, iar un nume tot mai vechiculat este cel al lui Catalin Cirstoiu, managerul Spitalului Universitar din București. Acesta ar urma sa candideze ca independent, susținut de ambele partide. Nașul de nunta al lui Cirstoiu este…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone pare hotarat sa se angreneze in cursa pentru Primaria Capitalei. In acest sens, edilul a facut o propunere PSD-ului și il provoaca sa faca o alianța. Astfel, in urma alianței PSD-ul ar avea de ales intre Cristian Popescu Piedone și Gabriela Firea. ”V-am…