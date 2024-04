Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul Aliantei PSD-PNL la functia de primar general al Capitalei, medicul Catalin Cirstoiu, a reiterat luni seara ca nu este incompatibil si ca nu a primit nicio concluzie din partea Agenției Naționale de Integritate (ANI), in urma controlului Corpului de Control al Guvernului, scrie News.ro.Afirmațiile…

- Medicul Catalin Cirstoiu, candidatul PSD-PNL la Primaria Capitalei, a declarat luni ca nu este incompatibil si nu este in conflict de interese si ca intelege din documentele pe care le-a primit ca a fost sesizata Agentia Nationala de Integritate pe acest aspect. Medicul a aratat, despre un raport al…

- Traseismul politic cunoaște forme inedite la Braila, unde un primar a trecut de la un partid la altul cu nevasta cu tot. Și cum el nu mai putea sa candideze la Primarie, dupa ce a pierdut un proces cu ANI, soția i-a luat locul. O astfel de situație se intalnește in localitatea Insuraței din Braila,…

- Alexandru Panișoara, candidatul Partidului Ecologist Roman, a depus o plangere penala impotriva medicului Catalin Cirstoiu, candidatul PSD-PNL la Primaria Capitalei. „Ca urmare a faptului ca mi-a parvenit Raportul Corpului de Control al Primului-Ministru privind Spitalul Universitar de Urgența despre…

- Dupa ce Cristian Popescu Piedone și-a anunțat candidatura la postul de edil al Capitalei, in presa au aparut mai multe atacuri la familia acestuia. Vizata este fiica sa, Ana Maria, care a inceput o cariera politica chiar in instituția condusa de tatal ei in perioada 2008-2015. Ea a ocupat postul de…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a anuntat joi ca s-a constituit la nivel guvernamental un nucleu format din 15 juristi, din Ministerul de Finante si SGG, care trebuie sa gestioneze litigiile in care este implicat statul roman. El a fost intrebat dupa sedinta de guvern daca ne putem…

- "Ministerul Finanțelor va contracta in regim de urgența un cabinet sau o societate de avocatura cu experiența relevanta pentru apararea intereselor Romaniei in cauza inregistrata cu nr.F5331-23, aflata pe rolul Tribunalului de Prima Instanța francofon din Bruxelles, cu prim termen de judecata la data…

