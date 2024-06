Românii ar putea fi notificați prin SMS când le expiră cartea de identitate sau permisul de conducere Un SMS sau e-mail din partea autoritaților ar putea anunța cetațenii ca anumite documente iși pierd valabilitatea in trei sau șase luni.Inițiatorii arata ca statul ar trebui sa faciliteze pe cat posibil demersurile birocratice și mentioneaza ca, din cauza ritmului accelerat al vieții cotidiene, cetațenii pot uita sau amana reinnoirea documentelor personale, potrivit RRA. Anunțul autoritaților despre cartea de identitate, pașaportul sau permisul de conducere care urmeaza sa expire ar putea veni prin SMS, email sau poșta.Pe de alta parte, proiectul de lege privind protecția drepturilor consumatorilor… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

