Stiri pe aceeasi tema

- Corina Martin, consul Onorific al Kazahstanului la Constanța și Secretar General FPIOR, a acordat un interviu R.L. in care a declarat ca relațiile Romaniei cu Kazahstan sunt din ce in ce mai bune și ca țara noastra ar putea reprezenta o destinație de vizitat pentru locuitorii acestei țari. Mai mult,…

- Peste 30.000 de turisti vor fi prezenti in acest weekend pe litoralul romanesc, gradul de ocupare al hotelurilor de fiind de peste 60 , sustine secretarul general al Federatiei Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania FPIOR , Corina Martin.Grad mare de ocupare, de 70 , in Mamaia, dar si…

- Corina Martin, Secretar General al Federatiei Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania si Presedinte de onoare RESTO Constanta, a prezentat si dezbatut problemele majore intampinate pe Litoral, in cadrul unei intalniri organizate la Mamaia cu premierul Marcel Ciolacu si alti membri ai Guvernului.Printre…

- BCD Intermed SRL solicita de la APM Constanta modificarea reglementarilor urbanistice aprobate pentru amplasamentul situat in zona de Nord a municipiului Constanta, pe strada Soveja, nr. 7. Amplasamentul care genereaza PUZ ul, in suprafata de 817 mp se afla in intravilanul municipiului Constanta, in…

- In Romania a inceput cel mai mare exercițiu naval multinațional NATO Sea Shield, la care participa și Republica Moldova. Ceremonia de deschidere a avut loc astazi in portul Constanța. In afara de țara gazda, la exercițiu participa 12 state membre ale alianței și partenerii acestora - Bulgaria, Marea…

- Prin lucrarile propuse se doreste reabilitarea termica a blocurilor de locuinte, prin aplicarea unui sistem termoizolant tip ldquo;Etics", schimbarea tamplariei exterioare aferenta incaperilor de locuit si refacerea invelitorii. Primaria Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta, a atribuit un contract,…

- Pe langa CSM II Constanta, tanarul sportiv este si in cercul echipei mari a clubului constantean. Tanarul baschetbalist Erik Began, de la CSM Constanta, se remarca meci de meci, iar la partida sustinuta de echipa sa, CSM II Constanta, in deplasare cu SCM winsed.swiss UVT II Timisoara, a avut cea mai…

- "Cred ca trebuie sa admitem ca extremismul e real si e o problema. E o problema inclusiv pentru ca partidele establishmentului, asa ca noi, au crezut poate ca dezvoltarea constanta rezolva toate problemele pentru toata lumea. Ne-au sanctionat atacurile nefondate din spatiul public. Conflictul public…