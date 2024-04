Stiri pe aceeasi tema

- Fostul atacant Kun Aguero (35 de ani) a pariat 10.000 de dolari pe meciul Real Madrid - Manchester City, manșa tur din „sferturile” Ligii Campionilor. Aguero a evoluat pentru Manchester City intre 2011 și 2021. Argentinianul este golgheterul all time al „cetațenilor”, cu 260 de reușite in 390 de partide.…

- Real Madrid și Manchester City se intalnesc marți, de la 22:00, in prima manșa a „sferturilor” Ligii Campionilor. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și in direct la Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Programul complet al „sferturilor” Ligii Campionilor 2023 - 2024 Inaintea meciului-vedeta al…

- Rezultate Liga Campionilor 6 martie 2024. Real Madrid si Manchester City au obtinut calificarea in sferturile de finala UEFA Champions League si se alatura in faza urmatoare lui Bayern Munchen si PSG, transmite AS.RO. Articolul Rezultate Liga Campionilor. Real Madrid si Manchester City s-au calificat…

- Real Madrid s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, desi a fost tinuta in sah de RB Leipzig, scor 1-1 (0-0), miercuri seara, pe Stadionul ”Santiago Bernabeu”, in mansa secunda a optimilor de finala. Tot in aceeași seara, Manchester City, detinatoarea trofeului, s-a calificat…

- Real Madrid – Leipzig 1-1 si Manchester City – FC Copenhaga 3-1 au fost LIVE SCORE pe AS.ro. Real Madrid si Manchester City au obtinut calificarea in sferturile de finala UEFA Champions League si se alatura in faza urmatoare lui Bayern Munchen si PSG. Real Madrid a avut mari emotii in returul de pe…

- Bayern Munchen s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Lazio Roma cu scorul de 3-0, marti seara, pe Allianz Arena, in mansa secunda a optimilor de finala. La partida din Spania, Mbappe a marcat ambele goluri ale parizienilor, care au obținut și ei…

- Leipzig – Real Madrid 0-1 si Copenhaga – Manchester City 1-3, duelurile din turul optimilor Champions League, au fost in format live score, pe AS.ro. „Galacticii” si „cetatenii” si-au respectat statutul de favoriti si s-a impus in duelurile din Champions League. Real Madrid a invins-o pe Leipzig la…

- Erling Haaland a incercat un gol de pe alta planeta in duelul dintre Copenhaga si Manchester City. Atacantul norvegian a foat aproape sa marcheze cu o executie de senzatie, in duelul din Champions League. Pep Guardiola a fost lasat „masca” de ocazia varfului de 23 de ani. Manchester City s-a deplasat…