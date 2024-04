Stiri pe aceeasi tema

- Meciurile Atletico Madrid – Borussia Dortmund și PSG – Barcelona au fost in format LIVE SCORE pe AS.ro. A doua seara a sferturilor de finala UEFA Champions League a produs din nou spectacol. Barcelona s-a impus cu 3-2 pe Parc des Princes in meciul tur cu PSG, in timp ce Atletico Madrid a castigat cu…

- Atletico Madrid - Borussia Dortmund, meci contand pentru prima mansa a sferturilor de finala din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 10 aprilie, de la ora 22:00, pe Metropolitano, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 3 si Prima Sport 2.

- Real Madrid a terminat la egalitate cu Manchester City, 3-3 (2-1), marti seara, pe stadionul ”Santiago Bernabeu”, intr-un meci spectaculos disputat in prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. Articolul Real Madrid – Manchester City 3-3, in turul sferturilor Champions League…

- Luis Enrique, antrenorul lui PSG, l-a atacat pe Xavi inainte de meciul cu Barcelona din sferturile Champions League. Turul are loc la Paris, miercuri de la 22:00. Enrique a uitat de colaborarea cu Xavi din mandatul lui la Barcelona. Cu Xavi capitan, echipa antrenata de Luis Enrique lua tripla (Champions…

- Cele doua meciuri de miercuri seara au stabilit ultimele doua sfertfinaliste din acest sezon de Champions League. Tragerea la sorți pentru duelurile din sferturi și semifinale va avea loc vineri, 15 martie, ora 13:00 in Romania. Borussia Dortmund a trecut cu 2-0 de PSV (3-1 la general), Atletico Madrid…

- Borussia Dortmund s-a calificat in sferturile de finala ale Champions League, dupa ce a trecut de PSV Eindhoven, scor 3-1 la general. Tot miercuri, Atletico Madrid a reușit sa impinga in prelungiri „dubla” cu Inter Milano, dupa 2-1 in primele 90 de minute (2-2 la general).

- Meciurile Inter – Atletico Madrid 1-0 și PSV – Borussia Dortmund 1-1 au fost in format LIVE SCORE pe AS.ro. Optimile din UEFA Champions League au continuat cu doua dueluri tari. Inter a reușit sa se impuna cu emoții in fața celor de la Atletico, dupa ce Arnautovic a marcat in minutul 79, in partida…

- Istvan Kovacs va arbitra meciul dintre Inter Milano și Atletico Madrid, manșa tur din optimile Champions League la fotbal. In cealalta partida a serii, PSV va primi vizita celor de la Borussia Dortmund.