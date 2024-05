Rezerva de umiditate in Dobrogea. Datele actualizate de ANM Administratia Nationala de Meteorologie ANM a publicat un raport actualizat privind rezerva de umiditate a solului pentru principalele culturi agricole din Romania.Conform datelor colectate la data de 21 mai 2024, rezerva de umiditate pentru cultura graului de toamna, pe adancimea de sol 0 100 cm, prezinta valori satisfacatoare pana la apropiate de optim si optime in regiunile Maramures, Crisana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum si in zonele estice si sudice ale Dobrogei, nordul ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Regimul termic estimat de meteorologi pentru urmatoarele doua saptamani (20 mai – 2 iunie) va fi apropiat de normele climatologice ale perioadei, in toate regiunile, iar oscilatiile de temperatura vor fi completate de intervale cu ploi destul de consistente, dupa data de 22 mai, precum si in primele…

- Seceta pedologica moderata si puternica se mentine pe suprafete extinse in Moldova, Dobrogea, Oltenia si Muntenia si afecteaza cultura graului, potrivit prognozei emise de Administratia Nationala de Meteorologie pentru perioada 12-18 aprilie. Rezerva de umiditate din sol se va incadra in limite satisfacatoare…

- Potrivit ultimelor date furnizate de Serviciul Agrometeorologie al Administratiei Nationale de Meteorologie ANM , la data de 3 aprilie 2024, in cultura graului de toamna, aprovizionarea cu apa pe profilul de sol 0 100 cm, prezinta valori satisfacatoare si apropiate de optim, in Maramures, Crisana si…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare meteorologica de vreme severa, valabila pana maine, ora 22:00. ???? intensificari ale vantului, vijelii – in intervalul 1 aprilie, ora 20.00 – 2 aprilie, ora 08.00, vantul se va intensifica treptat in Banat, Crișana, Oltenia, jumatatea vestica…

- Meteorologii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis primele avertizari de vijelii din acest an valabile și pentru județul Maramureș. Potrivit ANM, județul nostru va intra diseara, la ora 20.00, sub incidența unui cod galben de intensificari ale vantului și vijelii valabil pentru noaptea…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi avertizari meteo cod portocaliu si cod galben ce vizeaza mai multe zone din tara. Potrivit ANM, in intervalul 1 aprilie, ora 20.00 ndash; 2 aprilie, ora 08.00 va fi in vigoare o avertizare cod galben de intensificari ale vantului si vijelii. In intervalul…

- Conform datelor furnizate de Serviciul Agrometeorologie al Administratiei Nationale de Meteorologie ANM , la data de 19 martie 2024, in cultura graului de toamna, rezerva de umiditate pe adancimea de sol 0 100 cm, se incadreaza in limite satisfacatoare, apropiate de optim si optime, in Maramures, Crisana,…

- In restul teritoriului, cerul va fi variabil și pe suprafețe relativ restranse, in special in Muntenia, Dobrogea și Moldova, se va forma ceața. Vantul va sufla slab și moderat, cu intensificari la munte, la altitudini mari (rafale de pana la 70...80 km/h) și local in regiunile vestice (rafale in general…