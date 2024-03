Emisiile globale de CO2 legate de energie au atins un nivel record în 2023 Emisiile globale de CO2 legate de energie au crescut cu 1,1% in 2023, ajungand la un nivel record, in special din cauza producției hidroelectrice scazute cauzate de seceta și a creșterii din China, a anunțat vineri Agenția Internaționala pentru Energie (AIE), citata de Le Figaro . Aceste emisii energetice, care reprezinta aproximativ 90% din dioxidul de carbon emis de oameni, au crescut anul trecut cu 410 milioane de tone, ajungand la 37,4 miliarde de tone, potrivit acestui raport de referința al AIE, cu sediul la Paris. Cu toate acestea, tendința nu pare a fi la fel de grava ca in anul precedent,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

