Stiri pe aceeasi tema

- CEO-ul Saudi Aramco, cea mai mare companie petroliera din lume, Amin Nasser, a declarat luni ca tranzitia energetica esueaza, iar factorii de decizie ar trebui sa renunte la ”fantezia” de a elimina treptat petrolul si gazele, deoarece cererea de combustibili fosili va continua sa creasca in urmatorii…

- Europa trebuie sa se pregateasca pentru razboi daca vrea pace, spune președintele Franței Emmanuel Macron. Potențialul adversar este Rusia lui Putin, un adversar care nu se va opri in Ucraina, daca va invinge trupele Kievului. Va amenința țarile vecine: Moldova, Romania și Polonia, a adaugat liderul…

- Europa trebuie sa se pregateasca pentru razboi daca vrea pace, spune președintele Franței Emmanuel Macron. Potențialul adversar este Rusia lui Putin, un adversar care nu se va opri in Ucraina, daca va invinge trupele Kievului. Va amenința țarile vecine: Moldova, Romania și Polonia, a adaugat liderul…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, susține ca Europa nu va mai fi in siguranța daca Rusia caștiga in Ucraina. In interviurile acordate pentru TF1 și France 2, lideruk de la Paris a vorbit despre ajutorarea ucrainenilor, trimiterea de trupe in Ucraina și amenințarile nucleare ale Rusiei.Macron…

- Emisiile globale de CO2 legate de energie au crescut cu 1,1% in 2023, ajungand la un nivel record, in special din cauza producției hidroelectrice scazute cauzate de seceta și a creșterii din China, a anunțat vineri Agenția Internaționala pentru Energie (AIE), citata de Le Figaro . Aceste emisii energetice,…

- In observatiile impartasite cu delegatii la un briefing al Wood Mac de miercuri, in timpul conferintei Energy Institute de la Londra, vicepresedintele companiei pentru cercetarea petrolului, Alan Gelder, a anticipat, ca majoritatea celorlalti analisti, ca cea mai mare parte a acestei cresteri va veni…

- Agentia Internationala a Energiei (IEA) si-a imbunatatit din nou estimarile privind cresterea cererii de petrol in 2024, desi proiectiile sale raman mai scazute decat asteptarile OPEC (Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol), si a apreciat ca piata este bine aprovizionata in urma cresterii productiei…

- Mulți ucraineni au sperat ca lumea va sari in ajutorul Ucrainei dupa șocul provocat de doborarea avionului MH17 de catre separatiștii proruși din estul țarii. Ceea ce a urmat, insa, a fost o serie de sancțiuni ineficiente și o intoarcere la normal a comerțului dintre Europa și Rusia. Doar dupa ce Putin…