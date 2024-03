Stiri pe aceeasi tema

- ”In lumea reala, strategia actuala de tranzitie esueaza in mod vizibil pe majoritatea fronturilor, deoarece se ciocneste de cinci realitati dure”, a spus Nasser in timpul unui interviu la conferinta CERAWeek by S&P Global din Houston, Texas. El a aratat ca ”este nevoie urgenta de o resetare a strategiei…

- Parlamentul European au adoptat o directiva a Consiliului European privind eliminarea gazelor cu efect de sera, iar principala masura vizeaza eliminarea centralelor de apartament, care funcționeaza pe baza de combustibili fosili. cladirile noi ar trebui proiectate și construite in așa fel incat sa aiba…

- O delegatie a Comisiei Statelor Unite pentru Libertatea Religioasa Internaționala (USCIRF) a transmis luni ca a decis sa-si intrerupa o vizita oficiala in Arabia Saudita, dupa ce unuia dintre membrii acesteia i s-a cerut sa-si scoata kipa de pe cap, noteaza AFP, preluata de Agerpres.

- Directorul general al grupului producator de petrol Saudi Aramco, Amin Nasser, a declarat duminica ca gigantul petrolier saudit cauta noi oportunitati de a investi in China, unde a spus ca cererea de petrol este solida si in crestere, transmite Reuters. Aramco, detinut de stat, si-a intensificat…

- Cel mai recent studiu realizat de Aurora Energy Research evidențiaza atractivitatea proiectelor pur comerciale de surse regenerabile de energie pentru anii urmatori la cele doua categorii principale de energie „verde”, in contextul unei analize comparative efectuate pentru piețele din Grecia și Romania.…

- Agentia spatiala americana NASA a anuntat ca este in cautarea a patru voluntari motivati pentru o simulare de un an a vietii pe Marte, transmite sambata DPA, potrivit Agerpres.Incepand din primavara anului 2025, patru voluntari vor petrece 12 luni in cadrul simularii "Mars Dune Alpha, ce se va desfasura…

- Jordan Henderson (33 de ani) a plecat din Arabia Saudita pentru ca n-a incasat niciun cent din salariul sau stagional de 21 de milioane de euro. Se va judeca la FIFA și pana atunci fostul capitan al lui Liverpool va semna azi pana in iunie 2026 și va fi prezentat la Ajax! Nu a trecut nici jumatate de…