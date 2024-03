(VIDEO) Infernalul viscol american Un viscol masiv a lovit in ultimele ore mai multe regiuni din statele americane California si Nevada, in vestul Statelor Unite ale Americii, informeaza duminica BBC. Furtuna de zapada a cauzat inchiderea drumurilor principale si a mai multor statiuni de schi, lasand totodata zeci de mii de locuinte fara curent electric. Viscolul a fost deosebit de sever in regiunea Muntilor Sierra Nevada, unde vanturile au atins la rafala viteza de 305 km/h. Localnicii au fost avertizati in legatura cu „un risc ridicat spre extrem de avalansa” in acea regiune, inclusiv in zona din vecinatatea Lacului Tahoe. Peste… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un viscol puternic loveste parti din California si Nevada, in vestul Statelor Unite. Furtuna de zapada a dus la inchiderea principalelor drumuri, a inchis statiuni de schi si a lasat zeci de mii de locuinte fara electricitate, scrie BBC, citat de news.ro. Viscolul a fost deosebit de puternic in regiunea…

- Un viscol puternic loveste parti din California si Nevada, in vestul Statelor Unite. Furtuna de zapada a dus la inchiderea principalelor drumuri, a inchis statiuni de schi si a lasat zeci de mii de locuinte fara electricitate, scrie BBC, preluat de News.ro.Viscolul a fost deosebit de puternic in regiunea…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de cod portocaliu de ninsori abundente și depunere de strat consistent de zapada pentru mai multe teritorii din Romania. Cu ce fenomene meteorologice ne vom confrunta in urmatoarele ore. Unde iși va reintra iarna in drepturi. Meteorologii…

- Meteorologii au anunțat ca vremea se va schimba radical in urmatoarea perioada. In plina iarna, Europa va fi acoperita de un val de aer fierbinte. Temperaturile vor urca pana la 28 de grade Celsius. Un val de aer fierbinte lovește Europa Romania a fost acoperita de ger in ultima saptamana. Meteorologii…

- Meteorologii au emis atenționari cod galben de vant puternic și ninsori la noi in tara, in perioada urmatoare, deși temperaturile incep sa creasca ușor dupa zilele geroase."Acest lucru va imprima un aspect vantos al vremii in mare parte a Europei, in urmatoarele zile, inclusiv in țara noastra. Așteptam…

- Furtuna care a provocat coduri rosii si portocalii in nordul si vestul Europei va aduce zapada și in Romania. Isha este un sistem meteorologic de joasa presiune care a adus zapada abundenta in nord-estul SUA la sfarșitul saptamanii trecute și s-a dezvoltat pe masura ce a traversat Atlanticul, spre Europa.…

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis un avertisment meteo de ultima ora. Meteorologii au anunțat ca in unele zone ale țarii va fi ceața densa, burnița, ghețuș și vant puternic. Iata care sunt zonele afectate de anunțul specialiștilor ANM!

- Meteorologii au prelungit joi, 7 decembrie, avertizarea imediata cod galben de precipitații, care vizeaza mai multe zone ale țarii, pana la ora 19.00. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța vreme rea și fenomene periculoase in patru județe.