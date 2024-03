Stiri pe aceeasi tema

- Un viscol puternic loveste parti din California si Nevada, in vestul Statelor Unite. Furtuna de zapada a dus la inchiderea principalelor drumuri, a inchis statiuni de schi si a lasat zeci de mii de locuinte fara electricitate, scrie BBC, citat de news.ro. Viscolul a fost deosebit de puternic in regiunea…

- Autoritatile nationale de mediu anunta, joi, ca o masa de aer incarcata cu praf saharian traverseaza Romania, pana vineri seara. Cele mai mari concentratii se vor inregistra in regiunile vestice si sud-vestice ale tarii ”Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului (RNMCA) care apartine Ministerului…

- Meteorologii avertizeaza ca, pana miercuri seara, riscul de producere a unor avalanse este mare – gradul 4 din 5 – in Masivul Fagaras, in Muntii Parang-Sureanu, Tarcu-Godeanu si insemnat in Muntii Rodnei, Bucegi si Calimani-Bistritei. Potrivit buletinului nivometeorologic emis de Administratia Nationala…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de vant puternic, cu viteze care vor depasi, la rafala, 90-100 de kilometri pe ora, in zonele de munte ale judetelor Caras-Severin si Hunedoara. Aceasta este in vigoare pana vineri dimineata, potrivit news.roAdministratia Nationala de Meteorologie (ANM)…

- Meteorologii au emis atenționari cod galben de vant puternic și ninsori la noi in tara, in perioada urmatoare, deși temperaturile incep sa creasca ușor dupa zilele geroase."Acest lucru va imprima un aspect vantos al vremii in mare parte a Europei, in urmatoarele zile, inclusiv in țara noastra. Așteptam…

- Meteorologii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunța vant puternic și ninsori la noi in tara, in perioada urmatoare, deși temperaturile incep sa creasca ușor dupa zilele geroase."Acest lucru va imprima un aspect vantos al vremii in mare parte a Europei in urmatoarele zile, inclusiv…

- Furtuna care a provocat coduri rosii si portocalii in nordul si vestul Europei va aduce zapada și in Romania. Isha este un sistem meteorologic de joasa presiune care a adus zapada abundenta in nord-estul SUA la sfarșitul saptamanii trecute și s-a dezvoltat pe masura ce a traversat Atlanticul, spre Europa.…

- Furtunile de iarna au acoperit luni (8 ianuarie) parți din centrul Statelor Unite. In Iowa au fost vazute utilaje de deszapezire indepartand zapada, in timp ce in statul vecin Nebraska, mașinile circulau incet pe strazile acoperite de zapada. Porțiuni intinse din Oklahoma au fost, de asemenea, acoperite…