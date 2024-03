Anunţ teribil de la ANM: se întoarce iarna! Temperaturile scad drastic. Zonele vizate (FOTO) Meteorologii de la ANM anunta ca vremea se strica in aproape toata țara. Ei au emis o informare de vreme rea pentru zilele de duminica, 24 martie, și luni, 25 martie. Astfel, potrivit anunțului Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), in intervalul 24 martie, ora 10 – 25 martie, ora 20, temporar va ploua local moderat […] The post Anunt teribil de la ANM: se intoarce iarna! Temperaturile scad drastic. Zonele vizate (FOTO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

