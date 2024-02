Acţiunile Intuitive Machines au scăzut marţi cu până la 15%, după anunţul că bateria modulului lunar Odysseus mai rezistă 10-20 de ore Pierderile s-au redus pentru scurt timp, in urma ultimei actualizari de la controlorii de zbor ai navei spatiale, dar actiunile sunt pe cale sa piarda aproape toate castigurile inregistrate de joia trecuta, cand dispozitivul a facut prima aselenizare a SUA pe suprafata lunara in mai mult de jumatate de secol si prima data de catre o companie din sectorul privat. Compania a declarat luni ca misiunea sa lunara s-ar putea incheia inainte de termen, dupa ce o atingere laterala a impiedicat comunicatiile si capacitatea de incarcare solara. Actiunile au coborat cu 35% luni, cea mai mare scadere din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

