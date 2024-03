Stiri pe aceeasi tema

- Compania germana de incalțaminte și imbracaminte Adidas a raportat miercuri o pierdere anuala pentru prima oara dupa 30 de ani de profit, CEO-ul Bjorn Gulden incercand sa redreseze brandul dupa o desparțire cu scandal de raperul Kanye West, scrie Reuters.

- Autoritatea de reglementare a solicitat inregistrari interne de la actualii si fostii oficiali si directori ai creatoarei ChatGPT si a trimis o citatie companiei in decembrie, se arata in articol, citand persoane care cunosc problema. Investigatia a urmat deciziei fostului consiliu OpenAI, din noiembrie,…

- Pierderile s-au redus pentru scurt timp, in urma ultimei actualizari de la controlorii de zbor ai navei spatiale, dar actiunile sunt pe cale sa piarda aproape toate castigurile inregistrate de joia trecuta, cand dispozitivul a facut prima aselenizare a SUA pe suprafata lunara in mai mult de jumatate…

- Un oficial Hamas cu sediul in Qatar a declarat agenției de presa Reuters ca grupul a estimat ca a pierdut 6.000 de luptatori in timpul conflictului de patru luni, aproximativ jumatate din cei 12.000 de oameni pe care Israelul spune ca a ucis. Hamas poate continua sa lupte și este pregatit pentru…

- OpenAI, startupul sustinut de Microsoft, a incheiat un acord pentru vanzarea unor actiuni existente care evalueaza compania de inteligenta artificiala la cel putin 80 de miliarde de dolari, potrivit unor persoane apropiate situatiei, citate de New York Times. Compania ar vinde actiuni existente intr-o…

- Apple construieste prototipuri pentru cel putin doua iPhone-uri care se pliaza pe latime, ca o clapeta, a relatat miercuri The Information, citand o persoana care cunoaste direct situatia, transmite Reuters. iPhone-urile pliabile sunt in faza timpurile de dezvoltare si compania nu are planuri de productie…

