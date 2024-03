Stiri pe aceeasi tema

- Christian Horner va ramane seful echipei Red Bull, detinatoarea titlului in Formula 1, el fiind declarat nevinovat miercuri in cazul presupusului comportament nepotrivit fata de o angajata, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Compania austriaca producatoare de bauturi energizante care detine echipa…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a raportat joi prima sa pierdere anuala din 2004, dupa efectuarea unor platile considerabile, efectuate la dobanzi ridicate, transmite CNBC, citat de news.ro. BCE a inregistrat pierderi de 1,3 miliarde de euro, care ar fi fost si mai mari daca banca nu ar fi eliberat…

- Simona Halep a dat in judecata compania canadiana care a produs suplimentul contaminat care, in opinia ei, a dus la suspendarea sa pe patru ani pentru dopaj. Halep cere daune de peste 10 milioane de dolari de la Quantum Nutrition, care opereaza sub numele de Schinoussa Superfoods, dupa ce a fost depistata…

- Actiunile L’Oreal au scazut vineri cu peste 7%, inainte de a reduce usor pierderile, deoarece compania a raportat vanzari mai mici decat se astepta si a indicat o incetinire a cererii in Asia, transmite CNBC.Cel mai mare brand de frumusete din lume a raportat joi vanzari sub estimari in trimestrul…

- Compania ungara Wizz Air a pierdut joi lupta in justitie prin care contesta un ajutor de salvare de 36,66 milioane de euro acordat de statul roman companiei aeriene TAROM in urma cu patru ani, cea mai inalta instanta europeana sustinand decizia autoritatilor de reglementare ale UE de a aproba ajutorul,…

- Apple a contestat marti decizia de a i se interzice importurile unor modele de Apple Watchuri, pe baza unei plangeri a companiei de tehnologie de monitorizare medicala Masimo, dupa ce administratia presedintelui american Joe Biden a refuzat sa se opuna prin veto deciziei Comisiei pentru Comert International…

- Compania farmaceutica germana BioNTech a inaugurat primul centru de producție de vaccinuri ARN mesaget din Africa. BioNTech a anuntat luni ca a depasit o etapa cheie in ceea ce priveste crearea in Rwanda a primului sau centru destinat productiei de vaccinuri in Africa, pentru a crește accesul populației…

- ”In urma incidentului aproape de accident care a implicat Maersk Gibraltar de ieri si a unui alt atac asupra unui vas container astazi, am instruit toate navele Maersk din zona care trebuiau sa treaca prin stramtoarea Bab al-Mandab sa-si intrerupa calatoria pana la un nou ordin”, a declarat compania…