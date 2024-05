Horoscopul de sambata, 4 aprilie 2024, ne transmite ca succesul e de partea Gemenilor, pe care astrele ii susțin in plan profesional, in timp ce nativii Rac s-ar putea bloca intr-o energie de razbunare ce nu iși are sensul. Capricornii se lanseaza in noi aventuri, Varsatorii fac schimbari, iar Peștii trebuie sa fie atenți la […] The post Horoscop – sambata, 4 aprilie 2024. Berbecii au idei ciudate, iar Racii au parte de intamplari deosebite first appeared on Ziarul National .