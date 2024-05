Ce se întâmplă cu salariile de la stat odată cu noua lege a salarizării Se pare ca noua lege a salarizarii a generat controverse, astfel ca e nevoie de o serie de clarificari privind efectele pe care aceasta le va avea. Noua lege a salarizarii ar putea intra in vigoare anul viitor. Potrivit ministrului Muncii, niciun salariu de la stat nu va scadea. „Pentru administrația publica locala vom avea o grila flexibila și o componenta care ține de performanța pentru ca ne dorim ca și in sistemul public sa creștem nivelul de performanța, sa nu fie suficient sa intri in sistem, sa fii platit de statul roman și sa crești profesional datorita faptului ca ai ramas in sistem”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

