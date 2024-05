Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita planuieste o vanzare de actiuni de mai multe miliarde de dolari ale gigantului energetic Aramco, cel mai devreme in iunie, in ceea ce ar fi una dintre cele mai mari tranzactii de actiuni din regiune, au declarat doua persoane care au informatii in acest sens, citate de Reuters.

- Fincantieri va finanta achizitia, in valoare de 250-300 de milioane de euro (268-322 de milioane de dolari) printr-o recapitalizare de pana la 500 de milioane de euro, a declarat una dintre surse pentru Reuters. Acordul se potriveste cu strategia mai larga a Fincantieri de a creste prin achizitii, concentrandu-se…

- Insurgentii islamisti au atacat orasul-port Palma in martie 2021, ucigand multi civili in zonele apropiate de proiectele de infrastructura GNL din Mozambic, detinute partial de TotalEnergies. Supravietuitorii si rudele au depus o plangere in octombrie anul trecut, spunand ca compania nu a reusit sa…

- Ca parte a acordului, guvernul francez va achizitiona diviziile de calcul avansate, sisteme critice pentru misiune si produse de securitate cibernetica ale Atos, conform scrisorii de intentie trimise de statul francez in weekend. Oferta s-a bazat pe o evaluare orientativa a intreprinderii intre 700…

- Firma de capital de risc Gigafund si Steve Jurvetson se numara printre sustinatorii care se gandesc sa investeasca in runda de finantare, se arata in articolul care citeaza oameni familiarizati cu problema. Articolul WSJ mai spune ca printre sustinatori se numara si un cofondator al unei alte firme…

- Ghidul privind achizitiile urmareste, de asemenea, sa elimine sistemul de operare Windows si software-ul de baze de date fabricat in strainatate in favoarea optiunilor interne. Agentiilor guvernamentale de nivel peste primarii li s-a spus sa includa criterii care necesita procesoare si sisteme de operare…

- NYCB a convenit asupra unui acord cu mai multe firme de investitii, inclusiv Liberty Strategic Capital al lui Mnuchin, Hudson Bay Capital si Reverence Capital Partners, pentru peste 1 miliard de dolari, in schimbul unor actiuni la banca regionala, potrivit unui comunicat de presa de miercuri dupa-amiaza…

- Cercetatorii Meta incearca ”sa relaxeze” modelul, astfel incat sa poata oferi cel putin context unei interogari pe care o considera controversata. Efortul, care ar spori utilitatea noului LLM al Meta, vine in timp ce rivalul a intrerupt functia de generare a imaginilor din Gemini AI dupa ce a produs…