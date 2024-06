Arabia Saudită va vinde acţiuni Aramco de 13,1 miliarde de dolari, testând interesul investitorilor internaţionali Intr-un anunt mult asteptat de joi, regatul si Aramco au detaliat planurile de a vinde pana la 0,7% in compania petroliera controlata de stat, 10% din oferta fiind rezervata investitorilor de retail, in functie de cerere. Preluarea comenzilor se va desfasura pana pe 6 iunie, iar pretul ofertei va fi stabilit pe 7 iunie. Oferta – cu nume de cod Project Bond, conform surselor – a fost urmarita de luni de zile ca un pas cheie in atragerea unei game mai largi de investitori dupa oferta publica initiala (IPO) record a Aramco din 2019. Miscarea va sustine si programul urias de diversificare a economiei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

