Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Stanciu, 31 de ani, a marturisit ca tocmai a marcat golul carierei, azi, la Euro 2024, acea execuția senzaționala ce l-a paralizat pe Lunin și a nimicit Ucraina (scor 3-0). La conferința de presa ce-a urmat partidei, liderul naționalei a avut un mesaj pentru jurnaliști, pentru fani, pentru toți…

- Primul gol marcat de Nicolae Stanciu, capitanul naționalei in partida cu Ucraina, i-a uimit nu doar pe suporteri, ci și pe coechipierii sai. Fundașul Andrei Rațiu a avut o reacție de zile mari. Fotbalistul a incremenit pe teren, cand a vazut mingea in poarta, și și-a pus mainile in cap. Aceasta imagine…

- Romania a invins Ucraina cu un halucinant 3-0, dupa cel mai bun meci facut de actuala generație și egaleaza, totodata, cel mai bun rezultat din istoria naționalei la Euro. In 2000, Romania batea Anglia cu 3-2. Romania a reușit o victorie superba, 3-0 contra Ucrainei, in meciul de debut la EURO 2024.…

- Romania a caștigat meciul contra Ucrainei cu 3-0, in primul meci al grupei E de la EURO 2024. Meciul s-a desfașurat pe stadionul Allianz Arena din Munchen, iar UEFA a estimat ca au fost in jur de 30.000 de suporteri ai Romaniei pe stadion. „Tricolorii” au deschis scorul dupa 29 de minute, prin Nicolae…

- Romania a inceput perfect meciul cu Ucraina, din prima etapa a Grupei E de la EURO 2024. "Tricolorii" au deschis scorul dupa 29 de minute, prin Nicolae Stanciu, servit decisiv de Dennis Man. Man a recuperat posesia dupa o pasa greșita a lui Lunin, i-a pasat lui Stanciu, care a reluat din prima de la…

- Nicolae Stanciu (31 de ani) a deschis scorul in meciul cu Ucraina, primul al Romaniei la Euro 2024, cu o „torpila” din marginea careului, specialitatea fotbalistului care a ajuns la al 15-lea gol pentru echipa naționala. Cu 15 goluri inscrise pentru Romania, Stanciu este cel mai marcator dintre fotbaliștii…

- Claudiu Niculescu, fostul mare atacant de la Dinamo, a fost impresionat de golul lui Nicolae Stanciu din meciul Romania - Ucraina, de la EURO 2024. Recunoscut pentru șuturile sale impresionante de la distanța, Niculescu e de parere ca execuția lui Stanciu e cea mai frumoasa de la acest EURO pana in…

- Nicolae Stanciu (31 de ani), capitanul echipei naționale, a marcat un gol fabulos pentru Romania in meciul cu Ucraina, primul la EURO 2024. Stanciu a primit mingea de la Dennis Man, care a recuperat in terenul advers. Nu a stat pe ganduri și a tras direct in vinclul. Lunin, portarul lui Real Madrid,…