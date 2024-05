Fincantieri va finanta achizitia, in valoare de 250-300 de milioane de euro (268-322 de milioane de dolari) printr-o recapitalizare de pana la 500 de milioane de euro, a declarat una dintre surse pentru Reuters. Acordul se potriveste cu strategia mai larga a Fincantieri de a creste prin achizitii, concentrandu-se mai mult pe aparare – acum reprezentand aproximativ 25% din veniturile sale – precum si consolidarea pozitiei sale in afacerile submarine. Fondurile suplimentare, dincolo de valoarea tranzactiei, vor fi folosite de constructorul naval pentru a-si dezvolta in continuare afacerea de aparare,…