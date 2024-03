China blochează utilizarea cipurilor Intel şi AMD pe computerele guvernamentale Ghidul privind achizitiile urmareste, de asemenea, sa elimine sistemul de operare Windows si software-ul de baze de date fabricat in strainatate in favoarea optiunilor interne. Agentiilor guvernamentale de nivel peste primarii li s-a spus sa includa criterii care necesita procesoare si sisteme de operare ”sigure si de incredere” atunci cand fac achizitii. Ministerul industriei din China a emis la sfarsitul lunii decembrie o declaratie cu trei liste separate de procesoare, sisteme de operare si baze de date centralizate considerate ”sigure si de incredere”, timp de trei ani de la data publicarii,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

