Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii au avertizat Rusia in martie cu privire la un atac terorist susceptibil sa vizeze "mari adunari" la Moscova, a declarat vineri Casa Alba, la cateva ore dupa atentatul care a facut peste 93 de morti intr-o sala de concerte in apropierea capitalei, noteaza AFP. "La inceputul…

- Statele Unite au avertizat Rusia in martie cu privire la un atac terorist care ar putea sa vizeze "mari adunari" la Moscova, a transmis Casa Alba, la cateva ore dupa atentatul in care au murit peste 60 de oameni.

- Statele Unite au avertizat Rusia in martie cu privire la un atac terorist susceptibil sa vizeze “mari adunari” la Moscova, a declarat Casa Alba, la cateva ore dupa atentatul care a facut peste 60 de morti intr-o sala de concerte in apropierea capitalei.“La inceputul acestei luni, guvernul american a…

- Oameni inarmați și imbracați in camuflaj au deschis focul asupra spectatorilor de la un concert de langa Moscova vineri, ucigand cel puțin 60 de persoane și ranind 145. Gruparea jihadista Statul Islamic (ISIS) a revendicat atacul, potrivit Reuters.Luptatorii Statului Islamic „au atacat o mare adunare…

- Statele Unite dispun de informatii care confirma revendicarea de catre gruparea Stat Islamic a sangerosului atac armat de la sala de concerte de langa Moscova, a declarat vineri un oficial american citat de Reuters. Oficialul a mai spus ca Statele Unite au avertizat Rusia in ultimele saptamani cu…

- Statele Unite și Japonia au propus luni o rezoluție Consiliului de Securitate al ONU care sa sublinieze ca națiunile ar trebui sa respecte un tratat care interzice amplasarea de arme nucleare in spațiu, un mesaj care pare sa vizeze Rusia. Washingtonul crede ca Moscova dezvolta o arma nucleara antisatelit…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dezbatut vineri in cadrul Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse neutralizarea amenintarilor provenite din spatiu cu care s-ar putea confrunta tara sa si a sustinut din nou ca Rusia nu are nicio intentie sa amplaseze arme nucleare in spatiu, in urma relatarilor…

- Politologul Cristian Pirvulescu a afirmat, intr-o declarație pentru Știrile Pro Tv, ca nu exista motive de teama privind escaladarea tensiunilor cu Rusia dupa ce președintele francez Emmanuel Macron a spus recent ca nu exclude trimiterea de trupe occidentale in Ucraina. Poziția liderului de la Paris…