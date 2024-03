Statul Islamic a revendicat atacul cu zeci de morți de la Moscova Oameni inarmați și imbracați in camuflaj au deschis focul asupra spectatorilor de la un concert de langa Moscova vineri, ucigand cel puțin 60 de persoane și ranind 145. Gruparea jihadista Statul Islamic (ISIS) a revendicat atacul, potrivit Reuters.Luptatorii Statului Islamic „au atacat o mare adunare (...) la periferia capitalei ruse Moscova", a revendicat organizația terorista pe unul dintre conturile sale de Telegram.ISIS a spus ca luptatorii sai au atacat la periferia Moscovei, „ucigand și ranind sute de persoane și provocand o mare distrugere a locului inainte de a se retrage in bazele lor… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

