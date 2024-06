Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show de la Antena Stars, Irinel Columbeanu a vorbit despre relația pe care o are in prezent cu fiica lui. Irina iși va vizita tatal la azil. Iata ce marturisiri a facut fostul om de afaceri pentru emisiune!

- Oare cum e sa crezi ca ți-ai gasit sufletul pereche, sa va indragostiți și sa ajungeți chiar și la casatorie, iar dupa un an de relație sa afli ca partenerul tau nu este cine credeai tu. Asta i s-a intamplat unui barbat de 26 de ani din Indonezia, care s-a indragostit iremediabil de o presupusa…

- Ramore de la iUmor și Denisa Dragan au semnat actele de divorț in urma cu puțin timp. Soția actorului a facut mai multe dezvaluiri cu privire la mariajul lor, vorbind despre schimbarile care s-au produs intre ei odata cu venirea pe lume a bebelușului lor.

- Catalin Botezatu iși amintește cu nostalgie de cum era Paștele in copilaria lui. In cadrul unui interviu acordat pentru Xtra Night Show, celebrul designer și-a amintit cum petrecea sarbatorile cand era copil, in familie.

- Ori de cate ori a avut perioade mai proaste, Oana Lis a demonstrat ca este o femeie puternica și de fiecare data a reușit sa o scoata la capat. Intr-un interviu pe care l-a acordat pentru Xtra Night Show, soția lui Viorel Lis a vorbit despre momentele in care s-a confruntat cu depresia.

- Mariana Moculescu și-a deschis sufletul in cadrul interviurilor Playtalk cu Rebeka Pascu! Fosta soție a compozitorului a dezvaluit, in exclusivitate, ca un barbat celebru din Romania a curtat-o. Mai mult de atat, acesta i-ar fi trimis o suma importanta de bani. Despre cine e vorba? Mariana Moculescu,…

- Catalin Bordea a dezvaluit ca nu vrea relație, dupa divorțul de Livia Eftimie. Ce a spus celebrul comediant despre viața amoroasa. Iata ce a marturisit, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.