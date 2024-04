Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta hotarare reprezinta o victorie a fostului sef de stat american, care impiedica autoritatile statului New York sa inceapa sa-i confiste active luni. Articolul Justitia reduce la 175 de milioane de dolari cautiunea pe care o are de platit Trump in zece zile in dosarul fraudei de la New York, o…

- Pana la sfarsitul anului 2025, Chery planuieste trei modele SUV fiecare din marcile Omoda si Jaecoo, cu un mix de tipuri de combustibil pentru a servi diferite parti ale Europei. Chery este unul dintre cativa producatori de automobile chinezi care aduc vehicule mai ieftine, in mare parte electrice,…

- SpaceX construieste o retea de sute de sateliti spion in baza unui contract secret cu o agentie de informatii din SUA, demonstrand aprofundarea legaturilor dintre compania spatiala a lui Elon Musk si agentiile de securitate nationala, a relatat Reuters in aceasta luna. ”Suntem constienti de eforturile…

- ”Lucram in comun, inclusiv cu colegii din Garda Nationala Rusa, pentru acoperirea obiectivelor, la instalarea, in consecinta, a unor sisteme de protectie precum Pantsir”, a declarat Artiom Verhov, directorul departamentului pentru dezvoltarea industriei gazelor din Ministerul Energiei. Ucraina a intensificat…

- O cladire rezidențiala din orașul spaniol Valencia a fost cuprinsa, joi, de un incendiu de proporții care s-a extins la un imobil din apropiere. Presa locala susține ca este posibil sa fie oameni blocați in interior, scrie BBC. Blocul are 14 etaje si 138 de apartamente, in care locuiesc 450 de persoane.…

- Razboi in Ucraina. O analiza preliminara a concluzionat ca Rusia ar fi lovit saptamana trecuta Kievul cu racheta hipersonica Zircon, prima utilizare a acesteia in razboiul din Ucraina, a declarat luni șeful unui institut de cercetare din Kiev, scrie Reuters, citata de Mediafax. Articolul Rusia ar fi…

- Rusia vrea sa poarte discuții cu Uniunea Europeana cu privire la livrarile de gaze naturale. Acordul de tranzit cu Ucraina expira la sfarșitul anului 2024. La inceputul acestei saptamani, diverse instituții media au citat guvernul ucrainean afirmand ca Kievul nu va discuta cu Moscova despre posibilitatea…

- Aproximativ 1.000 de turisti au ramas blocati intr-un sat de vacanta izolat, dupa ce regiunea Xinjiang, din nord-vestul Chinei, a fost afectata puternic de avalanse, zapada avand deja cativa metri inaltime, iar vremea capricioasa impiedicand evacuarea. In unele zone ninge neintrerupt de zece zile, a…