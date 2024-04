Horoscop Cristina Demetrescu aprilie 2024. Peștii găsesc noi surse de bani Horoscop Cristina Demetrescu aprilie 2024. Peștii gasesc noi surse de bani. Se anunța perioada prospera din punct de vedere financiar pentru Pești. Cristina Demetrescu spune ca acești naivi gasesc noi surse de bani, poate chiar au șansa sa devina antreprenori. Nu o sa se imbogațeasca, dar totuși reușesc sa iși creasca veniturile considerabil. „Peștii descopera surse noi de bani. Pot deveni antreprenori. N-aș putea spune ca se imbogațesc, dar, pe de alta parte, sa mearga pe ideile lor. Exista o categorie de Pești care pot fi anunțați ca primesc o moștenire și de aici cumva sa se modifice un pic… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

