Stiri pe aceeasi tema

- O analiza preliminara a concluzionat ca Rusia ar fi lovit saptamana trecuta Kievul cu racheta hipersonica Zircon, prima utilizare a acesteia in razboiul din Ucraina, a declarat luni șeful unui institut de cercetare din Kiev, scrie Reuters, conform observatornews.ro. Oleksandr Ruvin, directorul Institutului…

- Razboi in Ucraina, ziua 720. O analiza preliminara a concluzionat ca Rusia ar fi lovit saptamana trecuta Kievul cu racheta hipersonica Zircon, prima utilizare a acesteia in razboiul din Ucraina, a declarat luni șeful unui institut de cercetare din Kiev, s

- O analiza preliminara a concluzionat ca Rusia ar fi lovit saptamana trecuta Kievul cu racheta hipersonica Zircon, prima utilizare a acesteia in razboiul din Ucraina, a declarat luni șeful unui institut de cercetare din Kiev, scrie Reuters.Oleksandr Ruvin, directorul Institutului de cercetare științifica…

- China a emis un avertisment Ucrainei in legatura cu faptul ca, Kievul a declarat mai mult de zece companii chineze drept "sponsori internaționali ai razboiului". Despre acest lucru a anunțat Reuters cu referire la surse ucrainene de rang inalt. Avertismentul a fost transmis de ambasadorul Chinei in…

- Rusia vrea sa poarte discuții cu Uniunea Europeana cu privire la livrarile de gaze naturale. Acordul de tranzit cu Ucraina expira la sfarșitul anului 2024. La inceputul acestei saptamani, diverse instituții media au citat guvernul ucrainean afirmand ca Kievul nu va discuta cu Moscova despre posibilitatea…

- Rusoaica Daria Trepova, in varsta de 26 de ani, a fost condamnata de un tribunal din Sankt Petersburg pentru mai multe acuzații, inclusiv de terorism, in legatura cu uciderea, in aprilie 2023, a bloggerului Vladlen Tatarski, relateaza The Guardian și BBC.Tatarski a murit in urma exploziei unei bombe…

- Procuratura din regiunea ucraineana Harkov a prezentat, sambata, ceea ce considera ca ar putea fi noi dovezi ca Rusia a utilizat, in recentele sale atacuri impotriva Ucrainei, rachete furnizate de Coreea de Nord, prezentand fragmentele unei rachete, potrivit Reuters.

- Procuratura din regiunea Harkov (nord-est) a prezentat sambata ceea ce considera ca ar putea fi noi dovezi ca Rusia a utilizat in recentele sale atacuri asupra Ucrainei rachete furnizate de Coreea de Nord, prezentand fragmentele unei rachete.