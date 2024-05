Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor a dispus retinerea unei noi persoane in cazul crimei din localitatea Borozel, unde un tanar a murit, la sfarsitul lunii aprilie, injunghiat cu un cutit. Inițail, mama victimei a sugerat ca ar fi fost vorba de o sinucidere, dupa care și-a asumat gestul sangeros,…

- Tribunalul Bucuresti a anunțat luni, 1 aprilie, ca fostul prefect de Gorj, Dan Morega, are obligatia de a nu parasi casa unde locuiește fara permisiunea anchetatorilor, dupa ce a incalcat controlul judiciar si s-a urcat din nou la volan desi are permisul suspendat din motive medicale, a relatat news.ro.…

- Mariana este revoltata, dupa ce soția fratelui ei decedat ar fi incercat sa puna mana pe casa in care a locuit o buna perioada cu barbatul. Cumnata ei și-a refacut viața la scurt timp dupa ce a ramas vaduva și are deja și un alt copil cu altcineva.

- O femeie, de 52 de ani, a murit, miercuri seara, la intrarea in scara blocului in care locuia, in Botosani, avand o plaga taiata la nivelul gatului. Fiica ei a fost cea care a sunat la numarul de urgente 112, iar politistii ajunsi la fata locului l-au gasit pe atacator care este si sotul victimei. ”Politistii…

- Pe 27 februarie 2024, Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat inaintarea catre Președintele Romaniei a propunerii privind eliberarea din functie, prin demisie, a procurorului Matei Dima, de la Parchetul de pe langa Judecatoria Gherla. Vineri, 8 martie 2024, Klaus Iohannis,…

- Conform Direcției Generale Anticorupție, Parchetul de pe langa Tribunalul Argeș a dispus reținerea pentru 24 de ore a sefei Sectiei de Psihiatrie din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti, urmarita penal pentru luare de mita si dare de mita, relateaza Mediafax.A mai fost dispus și controlul…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat luni, 4 martie 2024, cinci decrete pentru eliberarea din funcție, prin pensionare, a unor procurori. Lista decretelor:Decret privind eliberarea din funcția de procuror a doamnei Coșnița Marinela, prim procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Braila - pensionare;Decret…

- In urma cu o zi, o mama și fiul ei au fost gasiți morți in casa, in Targu Mureș. Cadavrele lor erau deja in stare de putrefacție, iar anchetatorii cerceteaza cazul. Vecinii celor doi au facut declarații halucinante despre viața pe care o aveau cei doi și despre ce se intampla in locuința lor.