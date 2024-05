Incendiatorul unei sinagogi din Rouen, împușcat de polițiștii pe care îi ataca Dotat cu un cuțit și o bara de fier, un barbat s-a aruncat, astazi dimineața, asupra polițiștilor care intreveneau pentru stingerea unui inceput de incendiu izbucnit intr-o sinagoga din Rouen (Franța). Un polițist și-a folosit arma pentru a-l neutraliza. Este un atac care ii lasa pe locuitorii din Rouen „in șoc”, conform declarațiilor primarului orașului, […] The post Incendiatorul unei sinagogi din Rouen, impușcat de polițiștii pe care ii ataca appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

