- Sute de ofițeri de poliție cauta mai mulți barbați inarmați care au atacat, marți, o mașina a unui penitenciar in care se afla un deținut, langa Rouen, in Franța. Deținutul, poreclit „Musca”, a scapat in timpul raidului, potrivit BBC și SkyNews. Doi ofițeri francezi de inchisoare au fost uciși in ambuscada.…

- O unitate a gruparii Statul Islamic, care a revendicat atentatul terorist de la Crocus City Hall din Moscova, a efectuat mai multe tentative de atac pe teritoriul Franței, a declarat președintele francez Emmanuel Macron, citat de Le Parisien. Președintele francez a comentat decizia guvernului de a ridica…

- Amiralul Philippe de Gaulle, fiul cel mai mare al generalului de Gaulle, a murit la varsta de 102 ani. Decesul a survenit la Paris. Philippe de Gaulle a murit in noaptea de marti spre miercuri la centrul medical Institution nationale des Invalides, unde era internat de doi ani, a precizat fiul sau,…