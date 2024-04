Tânăr rămas fără un rinichi, după ce a fost împușcat de un polițist O urmarire ca in flme s-a soldat cu o intervenție chirugicala pentru un tanar in varsta de 25 de ani din judetul Suceava. Acesta a fost impuscat de politistii din Botosani in timpul unei urmariri in trafic. In urma incidentului, tanarul a ramas fara un rinichi, iar medicii au fost nevoiti sa extirpe si o […] The post Tanar ramas fara un rinichi, dupa ce a fost impușcat de un polițist appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Un incident tragic a avut loc recent pe drumul dintre Dorohoi și Botoșani, in zona localitații Vaculești din județul Botoșani, unde un tanar de 25 de ani a fost impușcat de polițiști in timpul unei urmariri cu focuri de arma. Potrivit informațiilor, tanarul, aflat la volanul unui microbuz, nu a reacționat…

- Tanarul in varsta de 25 de ani din judetul Suceava impuscat de politistii din Botosani in timpul unei urmariri in trafic a ramas fara un rinichi, iar medicii au fost nevoiti sa extirpe si o bucata din colon, atinsa de glont. Medicii au scos din corpul barbatului doua gloante, informeaza News.ro.

- Un tanar, de 25 de ani, din Suceava, a fost ranit, azi noapte, dupa ce a fost impuscat de politistii care il urmareau in județul Botoșani. Șoferul a refuzat sa opreasca la un control de rutina, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Botosani. Politistii au vrut sa opreasca masina condusa…

- Un incident grav a avut loc in Botoșani, unde un tanar in varsta de 25 de ani a fost impușcat de polițiști in timpul unei urmariri. Iata motivul pentru care oamenii legii au deschis focul de arma. Autoritațile se ocupa de cercetarea cazului pentru a se afla cu exactitate cum s-a intamplat totul. In…

- Un tanar de 25 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost impuscat de politisti. Aflat la volanului unui microbuz acesta nu a raspuns la semnalele agentilor si a incercat sa sparga un baraj al Politiei. Agentii au tras mai multe focuri de arma, iar doua dintre gloante l-au nimerit pe sofer. Incident […]…

