Tanarul in varsta de 25 de ani din judetul Suceava impuscat de politistii din Botosani in timpul unei urmariri in trafic a ramas fara un rinichi, iar medicii au fost nevoiti sa extirpe si o bucata din colon, atinsa de glont. Medicii au scos din corpul barbatului doua gloante, informeaza News.ro.