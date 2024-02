Stiri pe aceeasi tema

- Un actor a fost impuscat, vineri, pe scena Teatrului din Botosani, in timpul unei repetitii, de un coleg, cu un pistol de tip airsoft. Victima a fost transportata la spital, stabilindu-se ca a suferit rani minore. Polistii au deschis o ancheta.Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Botosani…

- Un actor de la Teatrul ‘Mihai Eminescu’ din Botosani a ajuns, vineri, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalul Judetean de Urgenta ‘Mavromati’ dupa ce a fost impuscat accidental in timpul repetitiilor la un spectacol. Potrivit managerului unitatii medicale, medicului Monica Adascalitei, actorul de…

- Un actor a fost impușcat cu o arma tip airsoft, pe scena Teatrului Mihai Eminescu din Botoșani, și a ajuns la Spitalul de Urgența, dar este in afara pericolului. Tanarul actor a fost impușcat de un coleg de scena in timpul repetițiilor pentru piesa „Iubesc, iubesc, te iubesc” cu o arma de tip airsoft.…

- Un jocheu a murit in timpul unei curse de cai din Anglia. Accidentul a avut loc duminica. Jocheul avea 25 de ani.Accidentul s-a produs in timpul cursei din Kent, Anglia. Jocheul a cazut de pe cal in momentul in care animalul depașea un obstacol, potrivit Sky News. Victima s-a lovit de gard…

- Un tanar din Caraș-Severin a dat de probleme, dupa ce s-a deghizat in polițist și a avut un comportament agresiv pe strada. Acesta a oprit in trafic un alt polițist, care atunci se afla in timpul liber și nu știa cine este. Iata cum a reacționat și ce pedepasa a primit tanarul!

- Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, in parteneriat cu Institutul Hispano-Roman și Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani, a vernisat, in data de 15 ianuarie 2024, expoziția „Genii ale Culturii Romane” la Cinema Unirea din Botoșani.

- Pe 15 ianuarie 1850 se naștea, la Botoșani, Mihai Eminovici, cel care peste timp avea sa devina titanul literaturii romane sub numele de Mihai Eminescu. A copilarit la Ipotești, iar adolescența și-a petrecut-o la Cernauți. Insa, ceea ce se știe mai puțin este faptul ca Mihai Eminescu a fost și un mare…

- Spectacolul „Luceafarul”, la Teatrul pentru Copii si Tineret „Vasilache” Ziua Culturii Naționale – 15 ianuarie – este si ziua de nastere a lui Mihai Eminescu – 174 de ani de la nașterea marelui poet. Cu acest prilej Teatrul pentru Copii si Tineret „Vasilache” va invita luni, 15 ianuarie 2024, de la…