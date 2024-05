Un caz șocant s-a petrecut in centrul Algeriei! Un barbat in varsta de 45 de ani, care a fost dat disparut in urma cu 26 de ani, a fost acum gasit in grajdul unui vecin. Omar bin Omran se afla foarte aproape de locuința lui. Iata cum a fost posibil sa fie ținut captiv atat de mulți ani, dar și cum a fot gasit!