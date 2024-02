Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski incearca sa obțina sprijinul Balcanilor pentru viziunea sa privind pacea in Ucraina și a promovat ideea unei producții comune de arme. El și-a susținut demersul la summitul de doua zile al țarilor din sud-estul Eu

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri (28 februarie) ca toata lumea trebuie sa se pregateasca pentru „urmatorii pași” ai președintelui rus Vladimir Putin, deoarece nu exista „nicio alternativa”, conform Reuters. El a facut aceste comentarii la un summit de doua zile al țarilor…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski continua demersurile in lume pentru a obține sprijinul necesar țarii sale in deficit de muniții in lupta contra invadatorilor ruși. RFI relateaza ca dupa o vizita in Arabia Saudita, Zelenski se afla de marți seara in Albania, unde miercuri a avut loc un summit…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat miercuri la Tirana, a avertizat din nou asupra crizei de munitii cu care se confrunta Ucraina in fata agresiunii ruse si le-a propus statelor din Balcani sa colaboreze cu tara sa in productia militara comuna.

- Reuniti intr-o conferinta internationala gazduita de Franta, aliatii europeni ai lui Volodimir Zelenski au cazut de acord, luni, sa continue spijinirea Kievului cu armament achizitionat din afara Europei.

- Ucraina l-a invitat pe președintele chinez Xi Jinping sa participe la un summit pentru pace alaturi de alți lideri mondiali, a declarat consilierul principal al lui Volodimir Zelenski, informeaza Reuters, citata de Sky News. Elveția a fost de acord sa organizeze discuțiile, dar nu a fost stabilit inca…

- Diplomați din aproape toata lumea se intalnesc la Davos, in Elveția, pentru a discuta despre „formula de pace” in Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care se va adresa Forumului Economic Mondial (WEF) de la Davos in cursul saptamanii, nu a participat la sesiunea de deschidere, care a…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și oficiali militari au declarat ca forțele țarii au doborat vineri trei avioane de vanatoare-bombardament rusești Suhoi Su-34 pe frontul de sud. Zelenski a catalogat acest lucru ca pe un succes in razboiul care dureaza de 22 de luni, potrivit Reuters. Armata…