- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, duminica, ca este nevoie de voința politica pentru ca Ucraina sa iși asigure ajutorul militar de care are nevoie, altfel lumea se va confrunta cu "una dintre cele mai rușinoase pagini ale istoriei", relateaza Reuters preluat de mediafax. Liderul…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski incearca sa obțina sprijinul Balcanilor pentru viziunea sa privind pacea in Ucraina și a promovat ideea unei producții comune de arme. El și-a susținut demersul la summitul de doua zile al țarilor din sud-estul Europei care se desfașoara in Albania. Summitul…

- Reuniti intr-o conferinta internationala gazduita de Franta, aliatii europeni ai lui Volodimir Zelenski au cazut de acord, luni, sa continue spijinirea Kievului cu armament achizitionat din afara Europei.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit, intr-un interviu pentru televiziunea americana Fox News, despre obiectivele Ucrainei in razboiul cu Rusia. „Sa ne aparam este obiectivul numarul unu”, spune acesta, care menționeaza cei 200.000 de soldați ruși masați pe frontul de est. Zelenski spune…

- UPDATE 6:20 - SURSE: Guvernul de la Kiev a anuntat Casa Alba ca vrea sa il demita pe ZalujniGuvernul ucrainean a informat Casa Alba ca intentioneaza sa il demita pe comandantul armatei, generalul Valeri Zalujni, au declarat, vineri, doua surse bine informate citate de Reuters, potrivit News.ro.Masura…

- Razboi in Ucraina. Conflictul mocnit dintre Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, si Valeri Zalujnii, generalul care conduce armata ucraineana, pare sa fi ajuns la un final. Mai multi politicieni si jurnalisti din Ucraina au anuntat pe canalele de Telegram ca seful armatei ucrainene a fost demis.…

- Mihailo Podoliak, consilierul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, la Interviurile Digi24.ro, ca refuzul SUA de a mai acorda ajutor Ucrainei inseamna creșterea prețului pe care il platesc ucrainenii pentru a fi liberi, avertizand ca acest lucru va duce la varsarea de sange pe front.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a spus miercuri concetatenilor sai ca Ucraina va invinge Rusia si va obtine o pace corecta, in conditiile in care viitorul ajutorului militar si financiar vital din partea SUA este in suspans