- Presedintele SUA Joe Biden a promis luni, in cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, ca va trimite „rapid” ajutoare militare „importante” Ucrainei, odata ce Congresul american va adopta definitiv un nou pachet de 61 de miliarde de dolari pentru Kiev, relateaza…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit, intr-un interviu pentru televiziunea americana Fox News, despre obiectivele Ucrainei in razboiul cu Rusia. „Sa ne aparam este obiectivul numarul unu”, spune acesta, care menționeaza cei 200.000 de soldați ruși masați pe frontul de est. Zelenski spune…

- Romania a trimis pana acum Ucrainei 15 pachete de ajutoare militare si va ajuta la antrenarea pilotilor ucraineni pe avioane F-16, informeaza Centrul pentru Comunicare Strategica, o organizatie oficiala a guvernului ucrainean pentru combaterea dezinformar

- Razboi in Ucraina. Conflictul mocnit dintre Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, si Valeri Zalujnii, generalul care conduce armata ucraineana, pare sa fi ajuns la un final. Mai multi politicieni si jurnalisti din Ucraina au anuntat pe canalele de Telegram ca seful armatei ucrainene a fost demis.…

- Razboi in Ucraina, ziua 704. O mica unitate de soldați ai Brigazii 47 Mecanizate ucrainene a executat o misiune de razbunare impotriva unui grup de soldați ruși care au executat prizonieri pe front, chiar daca aceștia din urma se predasera.

- Volodimir Zelenski le-a spus ucrainenilor, in alocutiunea video de vineri seara, ca a avut in cursul zilei o intalnire privind situatia financiara, activitatea Fiscului si veniturile fiscale si a cerut colectarea taxelor si impozitelor si eliminarea afacerilor „la negru”.„Trecem in revista raportul…