- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, duminica, ca este nevoie de voința politica pentru ca Ucraina sa iși asigure ajutorul militar de care are nevoie, altfel lumea se va confrunta cu „una dintre cele mai rușinoase pagini ale istoriei”. Potrivit Reuters, liderul de la Kiev, Volodimir…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat marti ca a ajuns in Arabia Saudita pentru a discuta despre medierea acestei tari in schimburile de prizonieri de razboi dintre Kiev si Moscova, relateaza AFP si Reuters. „Am ajuns in Arabia Saudita” pentru discutii cu printul mostenitor Mohammed bin…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a promulgat legea privind folosirea canabisului in scop medical dupa ce activiștii au cerut o astfel de masura pentru tratarea persoanelor ranite sau traumatizate de razboiul declanșat de Rusia, conform Reuters. Peste 6 milioane de persoane, inclusiv pacienti…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, l-a concendiat, joi seara, pe șeful militar al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujnii. Cei doi au avut o disputa de mai multe saptamani. Posibilitatea demiterii lui Zalujnii a fost una dintre temele principale in ultimele saptamani, in condițiile unei…

- Guvernul ucrainean a informat Casa Alba ca intentioneaza sa il demita pe comandantul armatei, generalul Valeri Zalujnii, au declarat vineri doua surse bine informate citate de Reuters, relateaza News.ro.Masura de a-l demite pe generalul Valeri Zalujnii, care a intrat in conflict cu presedintele Volodimir…

- Papa Francisc este ingrijorat de faptul ca atentia internationala se indeparteaza de la razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, care dureaza de aproape doi ani, a anuntat miercuri Biserica Catolica de rit rasaritean din Ucraina, relateaza Reuters, citata de News.ro.Intr-o scrisoare adresata sefului Bisericii…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat marti ca Armata a propus sa mobilizeze inca 450.000 - 500.000 de ucraineni in fortele armate, intr-o masura dramatica in cadrul razboiului Ucrainei cu Rusia.Liderul ucrainean a declarat in cadrul conferintei sale de presa de la finalul anului ca…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a spus miercuri concetatenilor sai ca Ucraina va invinge Rusia si va obtine o pace corecta, „in pofida tuturor vicisitudinilor”, in conditiile in care viitorul ajutorului militar si financiar vital din partea SUA este in suspans, relateaza Reuters, potrivit…