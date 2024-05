Stiri pe aceeasi tema

- Rușii fac pregatiri pentru deschidera unui nou front in nordul Ucrainei, a declarat ministrul ucrainean al apararii, Rustem Umerov, pentru Reuters. La mai mult de 27 de luni dupa lansarea invaziei in Ucraina, Rusia isi suplimenteaza desfasurarea de efective si echipamente pe front, spune ministrul ucrainean,…

- Rusia a revendicat luni „eliberarea” altor doua localitati in regiunile Donetk si Harkov, in estul Ucrainei, continuand sa avanseze in aceste doua sectoare ale frontului unde fortele ruse sunt in ofensiva in fata unei armate ucrainene in dificultate, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba a propus marti, la Kiev, ca daca aliatii Ucrainei nu furnizeaza Kievului „toate mijloacele necesare”, inclusiv sisteme antiaeriene, atunci sa doboare, de pe teritoriile lor, rachete trase de Rusia impotriva Ucrainei, relateaza AFP, citata de News.ro.„Nu exista…

- Armata ucraineana descrie situația de pe front ca fiind „tensionata, dar sub control”, intr-un raport transmis duminica seara. La randul lui, președintele Volodimir Zelenski a precizat ca forțele ucrainene și-au intarit pozițiile in Harkov. Luni dimineața, Ucraina a anunțat ca a doborat 29 de drone…

- Fortele ruse au preluat in ultimele ore controlul asupra localitatii Lukianti, in apropiere de granita cu Rusia si la aproximativ 40 de kilometri nord-est de Harkov, al doilea oras ca marime din Ucraina, potrivit influentului grup de analiza ucrainean DeepState, care monitorizeaza zilnic evolutia conflictului,…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat sambata ca fortele sale au cucerit cinci sate de frontiera in regiunea ucraineana Harkov, unde Moscova a lansat vineri o ofensiva, exploatand avantajul sau tot mai mare pe campul de lupta din estul Ucrainei, relateaza Reuters.

- Fortele ruse au inceput o operatiune ofensiva de-a lungul granitei ruso-ucrainene din nordul regiunii Harkov si au obtinut castiguri tactice semnificative, conform antena3.ro. Lupte grele au au loc sambata intr-o ofensiva a rușillor pentru ocuparea unor sate ucrainene din apropierea graniței cu Rusia.…

- Armata a precizat intr-un comunicat ca 10 drone Shahed au fost doborate deasupra portului Odesa de la Marea Neagra. „Un alt atac masiv cu drone pe timp de noapte al rusilor in regiunea Odesa. Activitatea de lupta a durat o ora si jumatate”, a declarat Oleh Kiper, guvernatorul regiunii Odesa. „Unitatile…