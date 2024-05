Scade numărul de șefi în minerit Se finalizeaza restructurarea personalului cu funcții de conducere de la Complexul Energetic Oltenia. Administrația companiei energetice a decis sa aplice Ordonanța de Urgența care limiteaza cheltuielile in administrația de stat și companiile publice. Sunt solicitate inclusiv reorganizari de personal, pentru a reduce din numarul de șefi și din cheltuieli. Directoratul Complexului Energetic Oltenia a luat decizia de a elimina din organigrama toate posturile de șefi care nu mai indeplinesc toate condițiile formale pentru a fi pastrate. In primul rand este vorba despre numarul minim de oameni in… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

