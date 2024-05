furtuna solară care a lovit Pământul a devenit extremă / La ce ne putem aștepta Alerta furtunii geomagnetice in curs de desfașurare a fost ridicata la nivelul 5 din 5, sau “extrema”, fiind prima furtuna de nivel G5 din 2003. Oamenii de știința avertizeaza cu privire la posibilele perturbari ale comunicațiilor in weekend. GPS-ul, navele spațiale și navigația prin satelit ar putea fi, de asemenea, afectate. Companiile americane de utilitați monitorizeaza potențiala amenințare la adresa rețelei electrice, de asemenea, potrivit CNN. Guvernul american a emis prima alerta de furtuna geomagnetica din ultimii 20 de ani, avertizand americanii cu privire la activitatea solara care… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

